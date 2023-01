Doppio arrivo in casa Rinascita Rutiglianese: ecco Daniele Serio e Facundo Lopez

La Rinascita Rutiglianese comunica l'arrivo di due nuovi calciatori nell'organico della prima squadra: si tratta dell'attaccante Daniele Serio (2002) e del centrocampista italo-argentino Facundo Lopez Arrozpide (1997).

Daniele Serio (foto di rito, per lui, con la nuova divisa di gioco della società) è cresciuto nelle file del Martina Calcio 1947, compagine con la quale ha compiuto il salto dalla juniores u.19 regionale al mondo dei grandi, tra Promozione ed Eccellenza. Nelle ultime annate sportive, l'attaccante ha avuto modo di arricchire il proprio curriculum calcistico con diverse esperienze in prestito: tra queste, Virtus Locorotondo e - per ultimo - Calcio Ceglie, realtà militante nel girone B di Promozione.

Facundo López, invece, è un centrocampista italo-argentino proveniente dalla Promozione lucana, ove ha militato nelle file dell'Atletico Montalbano. Il 25enne è alla seconda esperienza in Puglia dopo aver indossato, nella scorsa stagione, la maglia del Veglie (girone B di Promozione). Cresciuto nel vivaio del Club Atlético Huracan, in patria Lopez ha militato anche nel Barracas (Primavera) e nel Club Atletico General Lamadrid in Serie C argentina. Da segnalare, nel suo palmarès, anche la parentesi, nella Serie B boliviana, nel Club Atlético Municipal. Poi - per concludere - l'inizio dell'esperienza in Italia con le prime due tappe in Friuli Venezia Giulia nelle file di Pro Gorizia e ASD Isonzo.

Fonte: comunicato ufficiale Rinascita Rutiglianese

(Foto Rinascita Rutiglianese pagina Facebook)