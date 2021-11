Virtus Mola, altra sconfitta fuori casa: il Grottaglie si impone per 1-0

Squadra in casa Ars et Labor Grottaglie

Dopo la scoppiettante vittoria contro l'Atletico Racale, la Virtus Mola è caduta allo stadio Atlantico D'Amuri nel duello col Grottaglie, nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. I biancazzurri, scesi in campo utilizzando il consueto 3-5-2, non sono riusciti a replicare allo svantaggio arrivato nel primo tempo per mano di Venza, che ha insaccato un diagonale su assist di De Luca: 1-0 il risultato finale, e la Virtus Mola ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in trasferta restando ultima in classifica a quota 6 punti.