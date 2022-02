Il Barletta rifila un poker al Borgorosso Molfetta

Fragorosa sconfitta del Borgorosso Molfetta allo stadio San Sabino, contro il Barletta capolista. Una gara complicata che si è messa subito in salita per gli uomini guidati da Angelo Carlucci, andati in svantaggio al 15' a causa della rete di Manzari su assist di Dettoli. I padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio nel primo tempo con lo stesso Manzari e Lavopa, per poi infilare la squadra barese al 55', quando Vicedomini va a segno direttamente su corner; nel finale di gara Cafagna all'85' e Morra all'87' fissano il punteggio sul definitivo 4-0. Il Borgorosso Molfetta resta penultimo in classifica a quota 14 punti.