Eccellenza Puglia: Molfetta, prima battuta d'arresto. Pari e patta tra Virtus Mola e Borgorosso

Frena la corsa del Molfetta, che ha assaporato la prima sconfitta in campionato. Nel posticipo del girone A i biancorossi sono stati battuti per 1-0 da un lanciato Canosa, andato a segno nel primo tempo. Ad approfittarne è stato l'Unione Calcio Bisceglie, che ha agganciato al primo posto la formazione guidata da Fabio Di Domenico avendo la meglio sul Corato (sesto ko per i neroverdi).

Finisce in parità il derby tra Virtus Mola e Borgorosso Molfetta, coi biancazzurri che sono tornati a muovere la classifica dopo ben quattro sconfitte consecutive; primo pareggio della stagione per il Polimnia, nell'ostico match contro la Nuova Spinazzola che ha replicato ai neroverdi proprio nel finale, mentre la Molfetta Sportivo ha potuto esultare per la prima volta grazie al successo sul fanalino di coda San Severo.

Nel girone B è tornato a vincere l'Arboris Belli, dopo tre ko: prestazione d'autorità per i gialloverdi che hanno rifilato un poker al San Pietro Vernotico.

Polimnia-Nuova Spinazzola 1-1 [Selicati (P) al 26', Zaldua (NS) all'87']

San Severo-Molfetta Sportiva 0-3 [Sifanno, Corallo, Marchitelli]

Unione Calcio Bisceglie-Corato 3-1 [Diomandé (UCB), Saani (UCB), autorete (C), Lanzone (UCB)]

Virtus Mola-Borgorosso Molfetta 1-1 [Vitale (BM) al 28', Manzari (VM) al 78']

Molfetta-Canosa 1-0 [Nannola al 21']

San Pietro Vernotico-Arboris Belli 0-4 [Gomes Forbes all'8', Gomes Forbes al 13', Amodio al 18',Amodio]

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Molfetta 23 (punti) Unione Calcio Bisceglie 23 Real Siti 22 Bisceglie 19 Canosa 14 Polimnia 13 Nuova Spinazzola 13 Foggia Incedit 13 Borgorosso Molfetta 11 Virtus Mola 11 San Marco 10 Corato 10 Molfetta Sportiva 4 San Severo 0 Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B