Eccellenza Puglia girone A: le partite in programma nella ventunesima giornata

Ventunesima giornata di campionato fondamentale per il Corato, che sarà di scena sul campo del Manfredonia capolista con la ghiotta opportunità di accorciare le distanze dal primo posto in classifica: la formazione foggiana è prima a 49 punti, mentre i neroverdi inseguono a quota 43 assieme al Bisceglie. Impegni in trasferta per l'Unione Sportiva Mola quarto in classifica (non perde da undici partite) e il Borgorosso Molfetta quinto, rispettivamente contro Real Siti e Orta Nova. Partita fuori casa anche per il Polimnia, reduce dalla vittoria per 8-0 sulla Vigor Trani che ha allungato la striscia positiva a sei risultati utili consecutivi: i rossoverdi se la vedranno contro il Foggia Incedit.

Eccellenza Puglia, il programma della ventunesima giornata del girone A