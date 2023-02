Ventesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nel girone A il Borgorosso Molfetta sorprende il Bisceglie ottenendo la seconda vittoria consecutiva e il quinto posto in classifica: il Corato, superando di misura l'Orta Nova, ha agganciato così in classifica i nerazzurro stellati; undicesimo succcesso per la Virtus Mola che ha battuto il Foggia Incedit, mentre il Polimnia ha ottenuto il sesto risultato utile di fila travolgendo la Vigor Trani ultima nella graduatoria. Nel Girone B L'Arboris Belli è passato in vantaggio nelle prime battute di gioco ma poi ha subito la reazione del Novoli che ha imposto ai gialloverdi la nona sconfitta stagionale.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventesima giornata

Borgorosso Molfetta-Bisceglie 3-1 [Sallustio (BM) al 26', Vitale (BM) al 47', Di Rito (B) al 60', Conteh (BM) al 71']

Corato-Orta Nova 1-0 [Suriano]

Polimnia-Vigor Trani 8-0 [Daugenti, Roncone, Roncone, Fioravante, Bianchi, Roncone, Marasciulo, Daugenti]

Unione Sportiva Mola-Foggia Incedit 2-0 [Cissè, Palmisano]

Arboris Belli-Novoli 2-3 [Mastronardi (AB) al 4'. Falconieri (N) al 62', Delgado (N) al 73', Longo (AB) all'84', Leuzzi (N) all'87']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 49 (punti) Bisceglie 43 Corato 43 Unione Sportiva Mola 39 Borgorosso Molfetta 29 Unione Calcio Bisceglie 29 Polimnia 28 San Marco 27 Canosa 25 Real Siti 25 San Severo 23 Orta Nova 22 Foggia Incedit 8 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B