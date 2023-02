Diciannovesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nel girone A il Corato approfitta dello 0-0 tra Manfredonia e Bisceglie e accorcia le distanze dai primi due posti grazie al tris rifilato al Foggia Incedit; l'Unione Sportiva Mola invece non sbaglia lo scontro diretto per il quarto posto in casa dell'Unione Calcio Bisceglie (decima vittoria stagionale), mentre è tornato a sorridere il Borgorosso Molfetta dopo la sconfitta dello scorso turno battendo la Vigor Trani ultima in classifica. Pari e patta del Polimnia al cospetto del Canosa, nel girone B infine l'Arboris Belli è stato regolato dalla capolista Città di Gallipoli: inutile il momentaneo pareggio di Amodio.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella diciannovesima giornata

Canosa-Polimnia 1-1 [Roncone (P), Manzari (C)]

Foggia Incedit-Corato 0-3 [Brandonisio (C), Suriano (C), Kone (C), Monopoli (F)]

Unione Calcio Bisceglie-Unione Sportiva Mola 1-3 [Tiboni (USM), Ferrante (USM), Cissè (USM), Binetti (UCB)]

Vigor Trani-Borgorosso Molfetta 0-3 [Ventura al 17', Ventura al 65', Vitale su rigore al 67']

Arboris Belli-Città di Gallipoli 1-3 [Iurato (CG) al 45'+1, Amodio (AB) al 46', Iurato (CG) al 77', Oltremarini all'85']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Bisceglie 43 (punti) Manfredonia 43 Corato 40 Unione Sportiva Mola 36 Unione Calcio Bisceglie 28 Borgorosso Molfetta 26 Polimnia 25 Canosa 25 Real Siti 24 San Marco 24 San Severo 23 Orta Nova 22 Foggia Incedit 8 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B