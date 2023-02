Eccellenza Puglia girone A: le partite in programma nella diciannovesima giornata

Nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A, tutte le squadre baresi saranno impegnate in trasferta. Per il Corato terzo in classifica c'è il fondamentale match sul campo del Foggia Incedit: vincere consentirebbe ai neroverdi di tenere il passo di Bisceglie e Manfredonia, che si affronteranno nello scontro diretto allo stadio Comunale Monte Sant'Angelo. Non solo, perché il Corato vorrà consolidare il piazzamento sul podio dagli assalti dell'Unione Sportiva Mola, distante quattro punti e impegnata a sua volta contro l'Unione Calcio Bisceglie.

Cerca continuità il Polimnia, reduce da quattro risultati utili consecutivi: i rossoverdi faranno visita al Canosa. Infine il Borgorosso Molfetta giocherà contro la Vigor Trani una gara con pesanti punti in palio per allontanare le zone calde della classifica.

Eccellenza Puglia, il programma della diciannovesima giornata del girone A