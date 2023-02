Diciottesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Riguardo il girone A, undicesimo successo stagionale per il Corato, che ha rifilato un poker alla Vigor Trani replicando al successo esterno della Manfredonia sul campo del Borgorosso Molfetta (settimo ko e a quello del Bisceglie. Dopo la sconfitta nello scorso turno il Poliminia è tornato a cogliere i tre punti battendo il Real Siti tra le mura amiche, buona la prima per il tecnico Giacomo Marasciulo che ha regalato all'Unione Sportiva Mola una vittoria preziosa contro il Canosa. Nel Girone B l'Arboris Belli ha battuto di misura l'Ostuni sorpassandolo in classifica.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella diciottesima giornata

Borgorosso Molfetta-Manfredonia 1-2 [Turitto (M) al 58', Vitale (BM) al 70', Morra (BM) all'87']

Corato-Vigor Trani 4-0 [Bozzi, Dispoto, Suriano, Scardigno]

Polimnia-Real Siti 2-0 [Gernone, Marasciulo]

Unione Sportiva Mola-Canosa 2-0

Ostuni-Arboris Belli 1-2 [Faccini (O), Salvi (AB), Amodio (AB)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Bisceglie 42 (punti) Manfredonia 42 Corato 37 Unione Sportiva Mola 33 Unione Calcio Bisceglie 28 San Marco 24 Real Siti 24 Polimnia 24 Canosa 24 Borgorosso Molfetta 23 San Severo 20 Orta Nova 19 Foggia Incedit 8 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B