Eccellenza Puglia girone A: la classifica aggiornata dopo il recupero San Marco-Unione Sportiva Mola

Domenica 5 febbraio si è giocato il recupero della sedicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A, tra San Marco e Unione Sportiva Mola. La partita andata in scena allo stadio Parisi è terminata 1-1: a seguito di questo risultato, l'Unione Sportiva Mola hanno accorciato la distanza dal Corato, che occupa il terzo posto di un punto, salendo a 30 ( i nerovedi sono a quota 34). Ancora distanti Manfredonia e Bisceglie, entrami a 39 punti. Il diciottesimo turno in programma domenica 12 febbraio vedrà il Corato impegnato contro la Vigor Trani, il Borgorosso Molfetta invece se la vedrà contro il Manfredonia capolista in casa; gare casalinghe anche per Polimnia e Unione Sportiva Mola, rispettivamente contro Real Siti e Canosa.

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 39 (punti) Bisceglie 39 Corato 34 Unione Sportiva Mola 30 Unione Calcio Bisceglie 25 Canosa 24 Real Siti 24 San Marco 24 Borgorosso Molfetta 23 Polimnia 20 San Severo 19 Orta Nova 19 Foggia Incedit 7 Vigor Trani 0

Eccellenza puglia, il programma della diciottesima giornata del girone A