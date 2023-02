Recupero sedicesima giornata Eccellenza Puglia: l'Unione Sportiva Mola si fa raggiungere dal San Marco (1-1)

Squadra in casa

Squadra in casa San Marco

Pari e patta per l'Unione sportiva Mola nel recupero della sedicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A. La sfida che si è disputata allo stadio Parisi contro il San Marco è terminata 1-1: gli ospiti hanno trovato il vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Cissé al 12', tuttavia al 63' i padroni di casa hanno ristabilito definitivamente l'equilibrio al 64' con la spaccata di Salerno, abile a corregere in rete un pallone vagante. L'Unione Sportiva Mola è salito a quota 30 punti in classifica.