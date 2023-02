Eccellenza Puglia girone A: le partite in programma nella ventesima giornata

Per continuare a rimanere in alto. Questo l'obbiettivo di Corato e Unione Sportiva Mola in vista della ventesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A (domenica 26 febbraio): i neroverdi vogliono tenere la scia di Bisceglie e Manfredonia nel match casalingo contro l'Orta Nova, che potrebbe portar loro il quinto risultato utile consecutivo; invece i biancazzurri, reduci dalla vittoria sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie, avranno di fronte il Foggia Incedit in una gara per provare a blindare ulteriormente il quarto posto.

Impegno ostico per il Borgorosso Molfetta, attualmente sesto in classifica e chiamato ad affrontare il Bisceglie tra le mura amiche dello stadio Paolo Poli. Il Polimnia, in serie positiva da cinque partite (due vittorie e tre pareggi) se la vedrà contro il fanalino di coda Vigor Trani: un successo potrebbe suggellare e anche permettere ai rossoverdi di scalare ancora in graduatoria.

Eccellenza Puglia, il programma della ventesima giornata del girone A