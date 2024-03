Eccellenza Puglia, finisce a reti bianche il recupero Corato-Unione Calcio Bisceglie

È terminato senza reti il match tra Corato e Unione Calcio Bisceglie, andato in scena domenica 24 marzo presso il campo sportivo De Pergola di Giovinazzo. Un punto fondamentale per i neroverdi, che in questo modo danno linfa alla corsa salvezza.

La partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese (girone A) era stata rinviata lo scorso 10 marzo a cuasa delle difficili condizioni metereologiche; 0-0 dunque il finale, nonché terzo pareggio complessivo per il Corato che è salito a quota 33 punti in classifica.