Eccellenza Puglia: pareggio a reti bianche per il Molfetta, rinviata Corato-Unione Calcio Bisceglie

0-0 per i biancorossi contro il Canosa, con il primo posto occupato dal Bisceglie (2-0 al San Marco) ora lontano a dieci punti. Il match dei neroverdi verrà recuperato a data da destinarsi per via delle difficili condizioni meteo, mentre la Molfetta Sportiva ha ottenuto la seconda vittoria stagionale contro il San Severo. Nel girone B pokerissimo dell'Arboris Belli al San Pietro Vernotico