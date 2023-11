Eccellenza Puglia, Polimnia: ingaggiato Daniele Fiorentino

Rinforzo per il centrocampo in casa rossoverde. La Polimnia comunica il tesseramento di Daniele Fiorentino che aveva iniziato la stagione con la Molfetta Sportiva. La firma oggi in sede alla presenza del direttore sportivo Gianluca Frascati e del segretario Angelo Ruggiero.

Nato a Terlizzi il 4 novembre 1988, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bari in cui ha esordito in prima squadra collezionando 9 presenze e un gol in serie B nelle stagioni 2006/07 e 2007/08, ha una vastissima esperienza tra C, D ed Eccellenza, vestendo le maglie di Pro Patria, Venezia, Paganese, Noicattaro, San Paolo Bari, Martina Franca, Bisceglie, Real Metapontino, Sporting Altamura, Nardò, Gravina, Team Altamura, Barletta, Omnia Bitonto, Bitonto e, nella passata stagione, Città di Mola e Manfredonia.

Tra i dilettanti ha vinto campionati a Gravina, Bitonto, Altamura e Nardò. Alto 180 cm, può essere impiegato anche da difensore centrale. Da qualche giorno si sta allenando con i nuovi compagni agli ordini di mister Muserra e del preparatore atletico Cipriano.

Fonte: comunicato ufficiale Polimnia