Eccellenza Puglia, il Molfetta rinforza l'attacco con Matias Brianese

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matias Brianese.

Il neo acquisto biancorosso, è un centravanti argentino classe ’94, proveniente dal Club de Fútbol La Solana, formazione spagnola di Tercera Federación. Per Brianese, si tratta di un ritorno nel campionato di Eccellenza pugliese, avendo già militato nell’Atletico Vieste, nella stagione 2017/18.

Nel corso della sua carriera, il nuovo ‘puntero’ della Molfetta Calcio, ha militato nel suo paese nel Villa San Carlos, club della Primera B argentina ma anche tra le altre squadre, nel club Sportivo Italiano, Defensores de Cambaceres e San Martín de Burzaco.

Brianese, attaccante molto prestante fisicamente, è un mancino di grande esperienza e siamo sicuri, tornerà molto utile alla causa biancorossa, in questa impegnativa fase finale del campionato. Tale operazione, è stata possibile grazie al grande lavoro svolto dal DS Dammacco, che ha convinto Brianese a trasferirsi a Molfetta, in una fase della stagione, in cui non è per nulla semplice fare mercato. Il nuovo ‘sparlotto’, ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra ed è a disposizione di mister Branà.

Contestualmente, la Molfetta Calcio Srl, comunica l’avvenuta rescissione con l’attaccante spagnolo Gerard Artigas, che per motivi strettamente personali, ha dovuto lasciare il club biancorosso per far ritorno in patria.

Benvenuto a Molfetta Matias!

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta