La Virtus Mola cade ad Ugento: decisiva la rete di Pinto

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Mola, dopo quella patita contro l'Ostuni nello scorso weekend. Nel match valevole per la quattordicesima giornata del girone B di Eccellenza, i biancazzurri sono caduti per 1-0 di fronte all'Ugento, la seconda forza del campionato: a decidere l'incontro il gol al 48' di Pinto, abile ad insaccare con un tiro al volo un cross morbido dalla fascia sinistra. La Virtus Mola incassa il nono ko complessivo in stagione e resta all'ultimo posto in classifica a quota 7 punti.