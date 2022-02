Foggia-Bari, le probabili formazioni: assente Botta, Galano o Mallamo dietro le punte

Serie C Girone C

Ritrovato il sorriso nel recupero infrasettimanale contro il Picerno, grazie al quale ha ristabilito un vantaggio rassicurante sul Catanzaro, il Bari è ora chiamato a superare lo scoglio Foggia in trasferta.

Il Derby di Puglia, che come già avvenuto ad ottobre per la gara d'andata al San Nicola non vedrà la presenza della tifoseria ospite, è in programma oggi pomeriggio alle 18:30 allo stadio Pino Zaccheria. Tra la squadra di Michele Mignani, prima nel Girone C con 58 punti, e quella di Zdenek Zeman, nona a quota 39, c'è un divario di ben 19 punti a favore dei galletti, ma come si sa in queste sfide il gap si assottiglia e la classifica conta relativamente.

La squadra del maestro boemo proviene da un ko per 3-1 sul campo della Turris, ma va presa con le molle poiché nell'ultimo turno disputato in casa contro il Palermo ha sconfitto i rosanero 4-1. Il Bari, ad ogni modo, è forte del miglior rendimento in trasferta del girone con 28 punti ottenuti lontano dal San Nicola, frutto di 8 vittorie e 4 pareggi, con 2 soli ko. Dirigerà la gara il signor Cascone di Nocera Inferiore.

Come arriva il Foggia

Situazione abbastanza delicata in casa Foggia: Zeman dovrà fare a meno degli infortunati Volpe, Garattoni, Martino, Markic, Tuzzo, Rocca e Di Grazia. Recupera il portiere Alastra, ma tra i pali dovrebbe andare ancora il giovane Dalmasso. Nel 4-3-3 del tecnico boemo, il mancino Nicolao giocherà a destra, la coppia centrale sarà formata da Sciacca e Di Pasquale, mentre a sinistra agirà Rizzo. A centrocampo con Petermann e Garofalo ci sarà Di Paolantonio, mentre il tridente sarà composto da Merola, Ferrante e Curcio.

Come arriva il Bari

Unico indisponibile per la sfida con i Satanelli è Ruben Botta, che rientrava dalla squalifica rimediata nel finale col Campobasso ma non è stato convocato in quanto non al meglio della condizione. Sarà dunque uno tra Galano e Mallamo ad occupare il ruolo di trequartista alle spalle del duo d'attacco che dovrebbe essere composto da Paponi e Antenucci. A centrocampo con Maiello regista le mezz'ale saranno D'Errico e Maita, mentre la difesa a protezione di Frattali sarà probabilmente composta da Terranova e dall'ex Gigliotti al centro e da Pucino e Mazzotta nel ruolo di terzini.

Foggia-Bari: i precedenti

Contro il Foggia esistono 50 precedenti ufficiali, ripartiti tra Serie A, Serie B, Serie C, Serie D e Coppa Italia. Nel testa a testa complessivo sono leggermente in vantaggio i biancorossi con 19 vittorie contro i 16 successi rossoneri, mentre 15 partite sono terminate in parità. Il bilancio, però, è molto diverso se si prendono in considerazione soltanto le 22 gare giocate fuori casa dal Bari: allo Zaccheria i galletti hanno vinto solo 3 volte, pareggiando in 9 occasioni e incassando 10 sconfitte. L'ultima vittoria a Foggia risale addirittura all'8 aprile 1984, quando entrambe le squadre militavano in Serie C e il Bari si affermò grazie a una rete di Onofrio Loseto.

Nell'ultima trasferta disputata a Foggia, risalente alla stagione 2020-2021, il Bari guidato da Gaetano Auteri fu sconfitto 1-0 con un rigore trasformato da Curcio. L'ultimo incrocio ufficiale tra le due squadre, invece, risale al girone d'andata del campionato in corso, al San Nicola, nel match finito 1-1 con i gol di Maita e Ferrante.

Foggia-Bari: le probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale; Rizzo; Di Paolantonio, Petermann, Garofalo; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta;

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Assistente: Miniutti - Ricciardi

IV: Feliciani

Foggia-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Il derby della 29a giornata di Serie C, Foggia-Bari, sarà trasmesso come di consueto sulla piattaforma Eleven Sports, e sarà visibile tramite app dedicata su smart tv e dispositivi mobili come tablet e smartphone. La partita, tuttavia, verrà trasmessa anche in chiaro su Antenna Sud (canale 13 digitale terrestre) e per gli abbonati Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e canale 253 del decoder Sky).