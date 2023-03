Foggia-Monopoli, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Foggia

La società Calcio Foggia 1920 comunica la messa in vendita dei tagliandi per assistere alla gara Foggia-Monopoli, trentaduesima gara di campionato della stagione di Lega Pro 2022/2023, in programma mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio “Pino Zaccheria” con fischio d’inizio alle ore 21:00.

Il costo del biglietto del settore opsiti è di euro 10.00 + di diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita del circuito di biglietteria Vivaticket:

• PUNTO SNAI, via Lepanto, 103A – Monopoli (BA)

• TABACCHERIA ALLEGRETTI VITO, Largo Plebiscito, 16 – Monopoli (BA)

Le vendite sono attive attraverso il circuito online e presso i punti vendita dalle ore 16:00 di lunedì 13 marzo 2023 e fino alle ore 19:00 di martedì 14 marzo 2023.

I biglietti possono essere acquistati dai residenti della Provincia di Bari solo ed esclusivamente per il Settore Ospiti dello stadio comunale Pino Zaccheria.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la biglietteria dello Stadio Pino Zaccheria che resterà chiusa.

La capienza del Settore Ospiti in occasione di questo incontro sarà di 120 unità.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli