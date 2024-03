Folorunsho abbatte il Lecce ed esulta mimando la cresta del galletto

In Michael Folorunsho è ancora vivo il ricordo delle stagioni vissute con la maglia del Bari come dimostra l'esultanza esibita al Via del Mare dopo il gol che ha deciso a favore del Verona l'acceso scontro salvezza contro il Lecce.

Impallinato Falcone con un sinistro da fuori area al 17' del primo tempo, Folorunsho (49 presenze e 9 reti con la maglia del Bari) ha festeggiato mimando la cresta del galletto. Un chiaro riferimento alla rivalità calcistica esistente tra Bari e Lecce.

Il gesto di 'Folo' da un lato avrà strappato un sorriso ai tifosi dei Galletti, ma dall'altro avrà alimentato ulteriormente il rimpianto di non vederlo più con la maglia biancorossa, specialmente in una stagione in cui i suoi gol e le sue giocate sarebbero stati di vitale importanza per il Bari.