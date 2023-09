Gravina, contro la Palmese finisce a reti bianche

Squadra in casa

Squadra in casa FBC Gravina

Il Gravina inizia il campionato 2023/2024 con un pari. Allo stadio Vicino i gialloblù ci hanno provato ma alla fine hanno raccolto uno 0-0 contro la Palmese.

In avvio di gara si sono messi in evidenza Ramos, Puntoriere e Santoro, ma senza troppa fortuna; nel secondo tempo i padroni di casa hanno creato pericoli tramite i calci piazzati eseguiti da Coppola e Chiaradia, poi nel finale i tentativi di Lauria e Ledesma non sono andati a buon fine. Gli uomini guidati da Raimondo Catalano portano a casa il primo punto stagionale.