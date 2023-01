Il Bitonto espugna lo stadio D'Angelo: interrotta la striscia positiva del Team Altamura (1-2)

Si interrompe la striscia positiva del Team Altamura, che durava da tredici partite: il Bitonto si è regalato un successo pesante nel derby andato in scena allo stadio D'Angelo. 2-1 il risultato finale in favore della squadra guidata al tecnico Valeriano Loseto, che passati in svantaggio a causa della rete firmata da Croce sugli sviluppi di un calcio di punizione respinto dal portiere Petrarca; tuttavia gli ospiti hanno reagito e al 30' hanno pareggiato i contri grazie all'azione personale di Maffei, per poi cogliere il vantaggio con il colpo di testa di Figliolia al 36'. Il Team Altamura è rimasto fermo a 35 punti venendo sorpassato da Brindisi e Nardò, mentre il Bitonto è salito a quota 29.