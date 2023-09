Il Martina sorprende il Bitonto: neroverdi ko per 2-0

Vince il Martina a Bitetto. Cinque minuti di amnesia alla fine della prima frazione di gara costano caro al Bitonto di Valeriano Loseto.

LA CRONACA

Avvio blando, complice anche il gran caldo. Primo tiro al 13’ ad opera del Martina con Tuccitto, sfera che si spegne abbondantemente a lato. Tedesco al 18’ prova a dare la scossa ai suoi con un gran tiro da centrocampo che per poco non sorprende l’ex Figliola. Tentativo di Ganfornina al 22’ dalla distanza, pallone alto che non crea problemi a Tarolli. Demichele si mette in proprio al 35’ e, servito direttamente da Tarolli, manda oltre la traversa il tentativo da fuori area.

Il Martina passa in vantaggio al 38’ con Virgilio, bravo di testa a spiazzare Tarolli dopo un’azione insistita della squadra di Pizzulli. Altro colpo di scena al 42’. Palermo viene atterrato in area, rigore. Lo stesso numero 9 ospite realizza tirando centrale. Reazione Bitonto al 45’ con il tentativo di Navas col mancino che però non trova la porta.

Ripresa. Neroverdi ad un passo dal gol al 52’ con la punizione dal limite di Acampora, ma è miracoloso l’intervento di Figliola. Al 68’ torna a farsi pericoloso il Martina con Maffei, si fa trovare pronto il neo entrato Diame in porta. Clamorosa chance per il Bitonto all’82’ con Mariano, entrato ad inizio ripresa, che dalla distanza fa partire un missile che si infrange sul palo dopo il tocco di Figliola. Sempre Mariano un minuto dopo di testa su corner battuto da Acampora, ma il tentativo si spegne alto. 90’, Lobjanidze salva sulla linea dopo l’uscita di testa di Diame fuori dalla sua area.

Finisce così, 0-2. Ora testa alla prossima trasferta campana contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.

IL TABELLINO DEL MATCH

BITONTO: Tarolli (dal 65’ Diame), Fioretti (dal 65’ Alba), Gianfreda (c), Tangorre, Acampora, Lobjanidze, Clemente, Navas (dal 46’ Mariano), Demichele (dal 46’ Ungredda), Tedesco, Marchitelli (dal 77’ Grumo). A DISPOSIZIONE: Gomes, Moscelli, Colaci, Mazzarano. ALL.: Loseto

MARTINA: Figliola, Rizzo (dall’85’ Dieng), Ganfornina (dall’85’ Baglione), Palermo (dal 77’ Ancora), Maffei (dal 70’ Pinto), Sicurella, Virgilio (dall’80’ Albanese), Silletti, Tuccitto, Mancini, Ievolella. A DISPOSIZIONE: Pirro, Della Corte, Perrini, Vaticinio. ALL.: Pizzulli

ARBITRO: Mascolo sez. Castellammare di Stabia

ASS. 1: Petrillo sez. Campobasso

ASS. 2: Palazzo sez. Campobasso

AMMONITI: Lobjanidze, Demichele, Navas, Gianfreda, Fioretti, Tangorre (B)

ESPLUSI: Gianfreda (B) al 93’ per doppia ammonizione

RECUPERO: 3’ pt; 5’ st

SPETTATORI: 350 circa

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto