Il Monopoli si affida a Roberto Taurino: ecco il suo staff tecnico

Serie C Girone C

Alla fine la scelta è stata fatta: a guidare il Monopoli almeno fino al termine della stagione sarà Roberto Taurino, già cercato la scorsa estate dalla dirigenza, che ha firmato un contratto con scadenza a giugno 2024 più un'opzione per la prossima annata. Il classe 1977 sostituisce così Francesco Tomei, esonerato lo scorso 18 dicembre.

Taurino, reduce dall'esperienza al Monterosi durata tredici partite,in passato ha guidato Avellino e Virtus Francavilla, formazione che ha trascinato fino al secondo posto per una parte dell'annata 2021/2022 (terminata poi alla sesta piazza della regular season); sempre in Serie C ha guidato la Viterbese nel 2020/2021, mentre in Serie D ha tenuto le redini del Nardò dal 2017 al 2019 e Bitonto nel 2019/2020. Il suo modulo prediletto è il 3-5-2.

Nello staff tecnico del Monopoli sono entrati Pietro Sportillo come collaboratore tecnico e Paolo Rizzo come preparatore atletico. A completare l'organico il viceallenatore Luigi Anaclerio, il preparatore dei portieri Francesco Monaco, il match analyst Leo Marasciulo e Claudio Lenoci, che si occuperà del recupero degli infortunati.