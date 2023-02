Il Monopoli vince ancora al Veneziani: Monterosi battuto per 3-2

Serie C Girone C

Il Monopoli riscatta la pesante sconfitta di Catanzaro rifilando un 3-2 al Monterosi, in una partita pirotecnica: grazie a questo risultato, i biancoverdi hanno ottenuto la quarta vittoria di fila tra le mura amiche dello stadio Veneziani. I padroni di casa sono partiti forte portandosi sul 2-0 grazie a Fella (8') e Manzari (20'); al 27' Starita ha avuto l'opportunità di firmare il tris con un calcio di rigore, ma il suo tentativo è stato bloccato da Forte. Così al 34' gli ospiti hanno accorciato le distanze grazie proprio ad un penalty trasformato da Di Paolantonio.

A inizio ripresa gli uomini guidati da Giuseppe Pancaro hanno di nuovo colto l'allungo: il difensore Mulè al 49' ha insaccato il terzo centro personale sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il finale è divenuto incandescente per via della seconda marcatura del Monterosi ad opera di Tonin (78'), successivamente i biancoverdi per poco non hanno calato il poker su ripartenza. Il Monopoli è così salito a quota 42 punti.

Monopoli-Monterosi, il tabellino

Reti: 8’ Fella, 20’ Manzari, 4’st Mulè(M); 34’ rig. Di Paolantonio, 33’st Tonin(MT)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-1-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, De Santis, Pinto(23’st Falbo); Vassallo(23’st Piccinni), Hamlili, Manzari(39’st Rolando), Giannotti(23’st Bussaglia); Fella; Starita(28’st Santaniello). All.: Pancaro. A disp.: Pisseri; Fornasier, Radicchio, Drudi, De Risio, Corti.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Forte; Mbende(1’st Di Renzo), Giordani, Piroli; Verde(1’st Carlini), Santoro(1’st Gasperi)(9’st Vitali), Parlati(34’st Lipani), Di Paolantonio, Bittante; Tonin, Della Pietra. All.: Menichini. A disp.: Alia, Moretti; Burgio, Tolomello.

Arbitro: Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi. Assistenti: Nicolò Moroni della sezione di Treviglio e Mario Pinna della sezione di Oristano. Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola.

Ammoniti: Pinto, Vassallo, Giannotti(M); Santoro, Carlini(MT). Espulsi: –

Note: Al 27’ Starita sbaglia un calcio di rigore bloccato dal portiere. recupero 1‘ p.t., 4’ s.t.; angoli 7-5. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossa per il Monterosi Tuscia. Spettatori 1316 di cui 816 abbonati.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli