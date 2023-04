Il Monopoli vuole continuare sulla buona strada: domenica c'è la sfida al Pescara

Serie C Girone C

Consolidare il proprio piazzamento in classifica e prepararsi al meglio in vista dei playoff. Contro il Potenza il Monopoli ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Latina, risultato che ha permesso di toccare quota 51 punti con la possibilità di salire dal settimo posto in classifica in caso di due successi nelle ultime due gare della stagione regolare. Ovviamente tutto è legato ai risultati di Picerno e Audace Cerignola, che occupano rispettivamente il quinto e il sesto posto a 56.

Insomma, bisogna proseguire sulla retta via, a cominciare dalla delicata sfida al Pescara in programma domenica 16 aprile allo stadio Adriatico 17:30 (calcio d'inizio alle ore 17:30): una sfida affascinante, contro la squadra guidata da Zdenek Zeman che intende mantenere la terza piazza della graduatoria.