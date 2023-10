Il Rotonda ferma il Team Altamura: pari a reti bianche allo stadio Di Sanzo

Arriva il primo pari stagionale per il Team Altamura, che ha colto uno 0-0 contro il Rotonda tra le mura dello stadio DI Sanzo. I biancorossi, comunque, hanno mantenuto il primo posto in classifica assieme alla Fidelis Andria, che ha avuto la meglio sul Gravina per 2-1.

In avvio di gara gli ospiti si sono resi pericolosi con il colpo di testa di Lattanzio, che non ha inquadrato la porta, successivamente i padroni di casa non hanno sfruttato un errore in disimpegno avversario che poteva regalare il vantaggio: Fernandes è stato lesto a chiudere la porta in occasione del tentativo di Barile. a seguire il tentativo di Loiodice, che per poco non ha trovato la porta lasciando partire un destro rasoterra terminato a lato. Il Team Altamura, come già accennato, è salito a quota 10 punti in classifica assieme alla Fidelis Andria.