L'Arboris Belli ha il suo nuovo direttore sportivo: ecco Vincenzo Saponieri

Nuovo direttore sportivo per l'Arboris Belli, che ha deciso di affidare l'incarico a Vincenzo Saponieri. Da calciatore ha militato in Serie D con il Pisticci, per poi militare in Eccellenza al Ruvo, al Tricarico e all'US Altamura. Successivamente ha intrapreso la carriera di DS con la Fortis Altamura, vincendo il campionato di Promozione e restando per altre due stagioni; poi le esperienze nei vertici di dirigenziali di Montescaglioso (formazione dell'Eccellenza della Basilicata) e Atletico Martina nel 2022.