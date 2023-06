Arboris Belli, Giacomo Marasciulo è il nuovo allenatore

L'Arboris Belli ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. Sarà Giacomo Marasciulo a guidare i gialloverdi: Marasciulo è reduce dall'esperienza all'Unione Sportiva Mola, nel girone A dell'Eccellenza pugliese, subentrando a febbraio a Vito Castelletti; in passato ha maturato esperienze alla guida del Montescaglioso (Eccellenza della Basilicata), al Monopoli come viceallenatore di Giuseppe Scienza nel 2020/20221, all'Ostuni e al Martina.

“Sono molto contento per questa nuova sfida, mi sono sentito da subito parte integrante di una grande famiglia -ha dichiarato l'allenatore tramite i canali ufficiali del club- Ho la consapevolezza che, visto il nuovo format, sarà un campionato difficile e allo stesso tempo entusiasmante, ma con il lavoro e la passione sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni".