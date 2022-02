Marzano colpisce il Team Altamura: la Mariglianese vince 1-0

Dopo il prezioso pareggio ottenuto sul campo dell'Audace Cerignola, il Team Altamura viene stoppato dalla Mariglianese. Allo stadio Sant'Anna il risultato finale è stato di 1-0: la prima frazione di gara è stata caratterizzata da un ritmo molto alto, di cui hanno beneficiato i padroni di casa andati in vantaggio al 27', grazie alla violenta conclusione nell'area di rigore di Marzano, servito da Faiello. Nella ripresa i biancorossi si portano in avanti per il tutto per tutto, ma senza fortuna: il Team Altamura viene scavalcato in classifica dal Casarano occupando così il quattordicesimo posto in classifica a quota 26 punti.