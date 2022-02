Il Monopoli non si sblocca: il Messina passa per 2-1

Serie C Girone C

Un'altra caduta per il Monopoli, che in questo 2022 è ancora a secco di vittorie. Allo stadio San Filippo-Franco Scoglio, i biancoverdi sono stati battuti per 2-1 dal Messina incassando così il terzo ko consecutivo dopo quelli contro Campobasso e Foggia. La gara si è messa subito in salita quando, al 32', Statella ha portato in avanti i padroni di casa; al 64'è arrivato il raddoppio firmato da Adorante mentre, al 71', il Monopoli ha accorciato le distanze grazie all'autogol di Carillo: la contesa si è riaperta, nel finale gli ospiti hanno prodotto un forcing che però non ha prodotto i frutti sperati. La formazione guidata da Alberto Colombo resta così ferma momentaneamente al sesto posto, a quota 43 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli pubblicato sui propri canali ufficiali:

Reti: 32′ Statella, 64′ Adorante (ME), 71′ Carillo (aut.) (MO).

ACR MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski Angileri (83′ Fantoni), Trasciani, Carillo, Morelli, Fofana, Damian, Statella, Marginean (74′ Konate), Gonçalves (83′ Rondinella), Busatto (55′ Adorante).

A disposizione: Fusco, Catania, Simonetti, Giuffrida.

All. Raciti.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Pambianchi, Mercadante (62′ Bussaglia), Viteritti, Piccinni, Morrone (76′ Langella), Vassallo (89′ D’Agostino), Guiebre, Grandolfo (62′ Rossi), Starita (46′ Borrelli).

A disposizione: Guido, Bizzotto, Romano, Nina, Novella, Quaini.

All. Colombo.

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti.

Assistenti: Cosimo Cataldo di Bergamo, Luca Dicosta di Biella.

Quarto ufficiale: Gianmarco Valiati di Crema.

Ammoniti: Angileri, Trasciani (ME), Morrone, Piccinni, Arena (MO).

Espulsi: –

Note: –

Angoli: 6-2

Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.

Divisa giallorossa per il Messina, biancoverde per il Monopoli.