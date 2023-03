Bari-Frosinone, Mignani: "Serve la partita perfetta. Vogliamo un risultato diverso dall'andata"

Bari-Frosinone è la gara di cartello della 29ª giornata di Serie B. I biancorossi, al terzo posto in classifica a -1 dal Genoa, domani pomeriggio alle 16:15 ospiteranno la capolista che all'andata s'impose con una beffarda vittoria negli ultimi istanti del match.

Ancora una volta gli spalti del San Nicola si profila una cornice di pubblico delle grandi occasioni. In queste circostanze, tuttavia, il Bari non è mai riuscito a fare risultato. "È un argomento del quale abbiamo già parlato in altre occasioni - ha detto il tecnico biancorosso Michele Mignani aprendo la consueta conferenza stampa della vigilia -. Da parte mia ribadisco che non c'è timore quando i nostri tifosi accorrono in massa, anzi sono una spinta, uno stimolo in più. Faremo di tutto per dar loro una soddisfazione".

Il Frosinone guida la classifica del campionato cadetto con 11 punti di vantaggio sul secondo posto del Genoa: "Affrontiamo la squadra che ha dimostrato di essere la più forte del campionato, lo dicono i dati sui gol fatti e subiti, il gioco espresso. Indubbiamente per noi sarà una partita tostissima, difficile. Ci siamo preparati per fare la nostra parte, abbiamo bisogno di fare punti, giocheremo a casa nostra davanti alla nostra gente, ce la metteremo tutta per mettere in difficoltà la squadra che in questo momento ha fatto il vuoto attorno a sé".

Tante volte al mister è stato chiesto cosa pensi della posizione in classifica occupata dai suoi, ma la risposta non cambia: "Non guardo la classifica perché ora non è quella finale, non ha senso guardarla. Se uno vuole farlo per andare a letto più felice può farlo, ma deve pensare che ci sono altre 10 partite e domani ce n'è una contro la più forte del campionato. Le mie esultanze? Ultimamente mi sono lasciato andare un po' di più ma è una gioia giustificata dai buoni risultati. Quando il coefficiente si alza la gioia è proporzionale ma so bene che nel calcio non conta ciò che si è fatto ieri".

Su che Frosinone si aspetta di affrontare: "Mi aspetto una squadra solida, aggressiva, organizzata. Giocano a calcio, hanno una percentuale di possesso alta e possiedono qualità individuali importanti in avanti dove hanno imprevedibilità, tecnica e velocità. Dovremo stare molto attenti ma dobbiamo pensare anche di potergli fare male. Le partite sono lunghe, cambiano in base agli episodi, anche in un attimo".

In questa stagione il Bari non è mai riuscito a battere una delle prime sei squadre in classifica: "Sicuramente è uno stimolo affrontare la prima, provare a fare punti e riuscire a fermarli. Questo è il tipico caso di partita che si prepara da sola. Loro sono una società importante, programmano il lavoro, sono già stati in A, stanno lavorando bene da tempo".

Mignani ha parlato dell'atteggiamento da avere contro i laziali: "Sappiamo che le partite hanno più momenti, è difficile che una squadra abbia avere la supremazia totale, quando c'è necessità di far sfogare l'avversario o di difendersi bisogna farlo, essere bravi a non prendere gol e capire quando è il momento colpire. Ci sono gare che si incanalano da subito, altre che restano tirate fino alla fine".

Bari e Frosinone sono accomunate dall'aver puntato su alcuni dei migliori giovani della categoria: "Diverse squadre stanno valorizzando i giovani. Noi ad eccezione di Caprile ci siamo presi un po' più di tempo per inserirli, ma i giovani bravi devono giocare. La crescita di un giovane passa attraverso la testa. Trovo che oggi i ragazzi siano meno disposti a sacrificarsi. Il Frosinone ne ha, ci ha investito, è giusto che li valorizzi".

Tra le varie motivazioni che il Bari dovrà mettere in campo contro i ciociari c'è anche lo spirito di rivalsa dopo la sconfitta in extremis del girone d'andata: "A fine campionato vorremmo non avere una squadra che nell'arco del torneo ci ha messo sotto due volte. Ce la metteremo tutta per ottenere un risultato diverso".

Interrogato sulla quota punti per arrivare al secondo o al terzo posto, ancora una volta Mignani non si è sbilanciato: "Non ho idea di quanto possa bastare. Tutto dipende da ciò che fanno gli avversari e non conosco il calendario degli altri. Non saprei quanti punti servono".

L'ex Grosso ha definito il Bari una squadra "Solida, esperta e storicamente scorbutica per il Frosinone": "Siamo certamente una squadra esperti visti l'età e i trascorsi di alcuni dei nostri giocatori. Solidi, siamo solidi, scorbutici non saprei (ride ndr)".

Mignani ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi: "I ragazzi stanno bene, abbiamo fatto una settimana corta di lavoro, qualche dubbio ce l'ho. Valuterò come sempre in funzione del tipo di partita, mi conforta abbiamo la possibilità di cambiare in corsa con giocatori che stanno tutti bene". Nulla da fare per fare per Folorunsho: "Prosegue il percorso di recupero, ma anche domani non sarà con noi, ma è una questione su cui potrebbe essere più preciso lo staff medico".

Sulla possibilità di schierare un tridente con Cheddira, Scheidler e Morachioli: "Mentalmente bisogna sempre preparare qualcosa nel caso in cui la partita non andasse nel modo in cui uno l'aveva preparata. Bisogna leggere le partite, scegliere i giocatori adatti in quel momento. Noi giochiamo sempre con un tridente offensivo fatto da due attaccanti di ruolo e un giocatore offensivo. Scheidler nelle ultime partite è sempre entrato. A Morachioli ho dato spazio quando c'era da allargare il gioco, ma come ho già detto deve imparare a giocare in tutte le zone del campo, non posso adattare il modulo al suo stile di gioco, altrimenti dovrei fare lo stesso con altri calciatori".

Il Bari proviene da tre gare con la porta inviolata, segno che la squadra nell'ultimo periodo concede poco: "Questo aspetto è stato fondamentale nelle ultime partite. Dico una banalità, ma le squadre che finiscono con 0 gol subiti o pareggiano o vincono. Domani è fondamentale alzare l'attenzione: a maggior ragione contro il miglior attacco del campionato, devi fare la partita perfetta con l'aiuto di tutti, alzare intensità e attenzione o si rischia di passare un brutto pomeriggio".