Molfetta-Barletta, le info sulla prevendita dei biglietti

Squadra in casa Molfetta

MOLFETTA - ASD BARLETTA

Domenica 15 Gennaio

Stadio "Paolo Poli" - Molfetta

Ore 14:30

GIORNATA PRO MOLFETTA

Non saranno validi accrediti o abbonamenti

Match Sponsor: Goup noleggi

INFO TIFOSI DI CASA: Viene messa a disposizione esclusivamente l'intera Gradinata squadra locale.

INFO TIFOSI OSPITI: Viene messa a disposizione l'intera Tribuna Centrale e la Tribuna Laterale per 550 posti totali e la Gradinata Ospiti per 500 posti totali.

Sarà possibile acquistare il biglietto online o presso i rivenditori autorizzati dimostrando la residenza nella provincia BAT.

Sarà richiesta l’esibizione del documento di identità per verificare la corrispondenza con il nominativo sul biglietto acquistato.

Orario botteghino presso Stadio “Paolo Poli” - esclusivamente per i locali:

Domenica ore 10:00-12:00 e 13:45 - 15:15

https://www.ciaotickets.com/bigl.../molfetta-barletta-calcio

Ecco i nostri punti vendita fisici che trovi in città:

Edicola Allegretta Giuseppe, Via L. Azzarita, SNC, 70056, Molfetta (BA)

Edicola della Stazione, Piazza A. Moro, SNC, 70056, Molfetta (BA)

Tabaccheria della Villa, Piazza G. Garibaldi 6, SNC, 70056, Molfetta (BA)

Bar Tabacchi al Porto, Via S. Domenico 4, SNC, 70056, Molfetta (BA)

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta