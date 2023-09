Molfetta Femminile, arriva la prima gioia in Serie C: Lecce Women battuto per 3-1

Serie C femminile Girone C

Il Molfetta Femminile coglie la prima storica vittoria in Serie C dopo il pareggio contro l'Eugenio Coscarello Castrolibero e la sconfitta per mano del Matera Women. Allo stadio Paolo Poli, in un tanto atteso derby pugliese, le ragazze allenate da Vincenzo Petruzzella si sono imposte per 3-1 in rimonta sul Lecce Women.

La formazione giallorossa era andata in vantaggio al 43' con Becchimanzi, direttamente su calcio di punizione; nella ripresa è andata in scena la rimonta della squadra padrona di casa, aperta grazie al colpo di testa di Carlucci sugli sviluppi di un corner (48') e certificata dal pregevole pallonetto di Sgaramella realizzato al 55'. La stessa Sgaramella, all'82', ha chiuso definitivamente i conti deviando un calcio di punizione di Pellegrini. Il Molfetta Femminile è dunque salito a quota 4 punti in classifica.