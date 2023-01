Monopoli, altro colpo messo a segno: per la difesa ingaggiato Erasmo Mulè

Altro colpo di mercato per il Monopoli, arrivato a stretto giro dopo quello che ha portato in Puglia Pasquale Giannotti. I biancoverdi hanno rinforzato la difesa con l'ingaggio in prestito di Erasmo Mulè, di proprietà della Juventus Next Gen. Il classe 1999 ha trascorso la prima parte di stagione al Catanzaro, senza trovare troppo spazio: a referto ha messo solo una presenza in campionato e tre nella Coppa Italia Serie C. In passato ha vestito le maglie di Trapani, Juve Stabia e Cesena (20 le presenze raccolte nel 2021/2022). Mulè andrà a rinforzare così il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Giuseppe Pancaro, bisognoso di forze fresche.