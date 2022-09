Monopoli, esordio col botto in campionato: battuto il Taranto per 4-1

Serie C Girone C

Il Monopoli surclassa il Taranto e fa suo il derby pugliese della prima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. I biancoverdi hanno battuto per 4-1 gli ionici allo stadio Veneziani, dopo che erano passati in svantaggio a causa della rete di Guida al 20': al 33' però è Starita a trovare la rete che ha chiuso in equilibrio il primo tempo. Nella parte finale della ripresa il Monopoli ha compiuto la rimonta grazie ai centri di Simeri (72') e Fornasier (76'); la seconda marcatura di Starita, arrivata al 92', ha arrotondato ulteriormente il risultato.

Monopoli-Taranto, il tabellino

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-2): Vettorel; Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo (85″ De Santis); Rolando (57″ Manzari), Vassallo, Piccinni (K) (80″ Hamlili), Starita; Montini (57″ Fella), Simeri (85″ De Risio). A disposizione: Avogadri, Iurino, Corti, Piarulli, Cristallo, Cirrottola. All. Giuseppe Laterza.

TARANTO FC 1927 (3-5-2): Russo; Manetta, Antonini, Granata; Labriola (65″ Mazza), Guida (92″ D’Egidio), Provenzano, Panettoni (80″ Infantino), De Maria (92″ Maiorino); Tommasini, Romano (65″ Mastromonaco). A disposizione: Loliva, Martorel, Evangelisti, Vona, Brandi. All. Buono Di Costanzo.

Marcatori: 20″ Guida (T), 33″, 92″ Starita (M), 72″ Simeri (M), 76″ Fornasier (M).

Ammoniti: Romano (T), Falbo (M), Provenzano (T), Russo (T)

Espulsi:

Recupero: 2″ (primo tempo), 4″ (secondo tempo).

Note: Al 74″ Simeri sbaglia un calcio di rigore.

Angoli: 6-1.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli