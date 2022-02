Monopoli-Foggia, Colombo: "Dobbiamo avere voglia di rivalsa"

Serie C Girone C

Il ko contro il Campobasso è già stato archiviato, anche perché non c'è il tempo di rifiatare in queste settimane: per il Monopoli è già tempo di pensare all'occasione per rialzarsi e tornare a fare punti, nel delicato impegno allo stadio Veneziani contro il Foggia di sabato 19 febbraio (ore 17:30). L'avversario non è uno dei più semplici da affrontare, ma i biancoverdi hanno voglia di rifarsi e sono pronti a puntare sul fattore 'casa'. A presentare la sfida alla vigilia ci ha pensato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "Il nostro obiettivo è ritrovare freschezza. Questa è una gara importante per dare risposte importanti a livello di gruppo, che non è sazio per quello che ha raccolto fino ad ora. Nonostante il grande campionato che è stato fatto non abbiamo voglia che cambi il giudizio, abbiamo delle ambizioni. Nelle ultime due trasferte non siamo stati il solito Monopoli, e questo l'abbiamo pagato a caro prezzo. Dobbiamo dimostrare di avere la voglia di rivalsa dopo dei momenti complicati, credo che le energie spese in match importanti siano mancate in altre gare, appena ci manca intensità e aggressività diventiamo un po' vulnerabili. La differenza la fa la capacità di trovare stimoli".

Sui numeri offensivi delle ultime giornate: "Sono preoccupato relativimente, a Campobasso non abbiamo creato nulla, contro il Bari non ci sono state situazione di sterilità offensiva. Veniamo da tre gare senza gol. La situazione che stiamo attraversando non è di grande lucidità e questa cosa si fa sentire".

Sul momento della squadra: "Credo che i valori alla lunga escano fuori. Non ci dobbiamo lamentare di un momento no perché capita a tutti, non ci lamentiamo di quello che abbiamo fatto finora. Vogliamo competere perché ce lo siamo meritati, sottolineo quuanto abbiamo raccolto arrivati a questo punto. Prima o poi si supera questo momento, ho fiducia nei ragazzi e sappiamo che dobbiamo dare delle risposte. Cercheremo di farlo a partire da domani".