Monopoli, le partite in calendario a marzo: previsti tre derby pugliesi

Serie C Girone C

Scalare la classifica e consolidare un posto nella griglia playoff. Il Monopoli, reduce dalla vittoria interna sul Monterosi, vuole proseguire sulla retta via e portare in saccoccia più punti possibili in queste settimane. Previsti, in calendario, ben tre derby pugliesi.

Sabato 4 marzo i biancoverdi saranno di scena allo stadio Franco Scoglio-San Filippo per affrontare il Messina, mentre domenica 12 ospiteranno allo stadio Veneziani la Fidelis Andria. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 15 marzo c'è un altro impegno con una compagine della regione, ossia il Foggia; domenica 19 gli uomini guidati da Giuseppe Pancaro sfideranno fuori casa il Giugliano, mentre a chiudere il mese c'è il derby con la Virtus Francavilla alla Nuovarredo Arena (domenica 26).