Monopoli: nel monday night si gioca contro la Juve Stabia. Il precedente della scorsa stagione al Veneziani

Serie C Girone C

Monday night in vista per il Monopoli, che nella ventitreesima giornata del campionato di Serie C, girone C, ospiterà la Juve Stabia allo stadio Veneziani nel posticipo di lunedì 23 gennaio (calcio d'inizio alle ore 20:30). I biancoverdi cercano il ritorno al successo, che manca da tre partite: contro Taranto e Avellino sono arrivati due pareggi per 0-0, intervallati dalla sconfitta casalinga arrivata per mano del Crotone (risultato di 2-1).

Nella passata stagione il Monopoli riuscì ad avere la meglio sulla formazione campana. Era il 20 ottobre 2021, decima giornata: a decidere la gara, terminata 1-0, fu il rigore realizzato da Mario Mercadante al 30'.