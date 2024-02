Palermo-Bari 3-0: al Barbera arriva un'altra sconfitta pesante per i biancorossi

Continua il momento di crisi del Bari, sconfitto con un netto 3-0 sul campo del Palermo nell'anticipo della 23ª giornata di Serie B. Al Barbera la squadra di Pasquale Marino ha resistito poco meno di un tempo prima di incassare il gol di Ranocchia a pochi istanti dal rientro negli spogliatoi. Nella ripresa, pur avendo mostrato maggior vivacità nella metà campo avversaria, i Galletti si sono sgretolati sotto i colpi di testa di Ceccaroni e Segre che hanno spento ogni speranza di rimonta.

La squadra di Corini, al quarto successo consecutivo in casa, si porta momentaneamente al quarto posto in classifica raggiungendo 39 punti, mentre i Galletti - alla seconda battuta d'arresto consecutiva dopo il ko in casa con la Reggiana - restano a quota 27 e perdono un'altra opportunità per avvicinarsi alla zona play-off. Dopo questa sconfitta vacilla la posizione di Pasquale Marino, che dal suo arrivo al posto di Mignani non è riuscito finora ad imprimere la svolta sperata.

Palermo-Bari: la cronaca

Dalle prime battute di gioco il Palermo tenta di imporre il proprio ritmo alla gara. Al 3' primo tiro della gara: Ranocchia ci prova su calcio di punizione senza però inquadrare la porta. I rosanero fanno circolare il pallone con grande confidenza, cercando spesso traversoni al centro dell'area, i biancorossi, invece, provano a difendersi con ordine ma dopo un quarto d'ora concedono la prima grande occasione della partita: Gomes s'infila in area alle spalle di Dorval e riesce a calciare, Brenno respinge corto e Di Francesco di testa colpisce il palo, poi di nuovo Gomes prova il tiro ma viene chiuso in corner. Scampato pericolo per il Bari. Di Francesco ci prova ancora al 18' con un destro a giro da lontano che si perde fuori dallo specchio. Ménez reclama per un contatto in area di rigore con Insigne non giudicato falloso dal direttore di gara Tremolada. Brenno compie un altro intervento determinante alla mezz'ora respingendo alto un sinistro da appena dentro l'area di Ranocchia. La prima chance per il Bai rriva al 35': calcio d'angolo da destra e colpo di testa di Puscas respinto sulla linea da Brunori che salva i suoi in corner. Di Francesco al 38' conclude alto da buona posizione dopo aver continuato a giocare nonostante Acampora fosse a terra lamentando un colpo alla testa. Brenno ancora provvidenziale al 42' su un tiro-cross di Brunori da posizione defilata. Il portiere biancorosso, però, non può nulla sulla gran conclusione di controbalzo con cui Ranocchia porta in vantaggio il Palermo al minuto 44': grande coordinazione del centrocampista scuola Juve, bravo a sfruttare una corta respinta di testa di Edjouma e a fulminare Brenno. Dopo 2' di recupero le squadre vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio di un gol.

In avvio di secondo tempo Kallon ci prova con un sinistro da fuori area deviato in angolo da Ceccaroni. Sugli sviluppi del corner pericolsoso Vicari con un colpo di tacco respinto da Brunori. Al 50' destro da fuori area di Edjouma, palla di un paio di metri fuori alla destra di Pigliacelli ma inizio più intraprendente del Bari. Al 56' è il Palermo a rifarsi vivo dalle parti di Brenno con un sinistro di Di Francesco respinto dal brasiliano. Dalla parte opposta tentativo dal limite di Acampora sporcato in corner. Altro pericolo scampato dal Bari al 59': Brunori con un gran controllo entra in areal, contrastato riesce a servire Di Francesco in posizione defilata, l'esterno controlla e tira ma Vicari si oppone in maniera decisiva. Doppio cambio per Marino al 65': Achik per Ménez e Nasti per Puscas. Nel Palermo Di Mariano per Insigne. Al 71' raddoppio della squadra di casa: Di Mariano scodella un piazzato nell'area biancorossa, Ceccaroni brucia Dorval e di testa batte Brenno. Ancora cambi tra i rosanero: dentro Coulibaly e Vasic per Ranocchia e Di Francesco. Nel Bari si rivede Morachioli al posto di Edjouma. Segre all'80' fa calare i titoli di coda sulla partita con un colpo di testa su assist di Di Mariano. Notte fonda per la squadra di Pasquale Marino. Corini all'82' manda in campo Soleri e Graves per Brunori e Diakité. Annullata la rete di Matino all'86' per posizione di fuorigioco millimetrica. Nel finale dentro anche Lulic e Guiebre per Acampora e Pucino

Palermo-Bari 3-0: il tabellino

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité (82' Graves), Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia (76' Coulibaly), Gomes, Segre; R. Insigne (67' Di Mariano), Brunori (82' Soleri), Di Francesco (77' Vasic). A disp.: Kanuric, Stulac, Mancuso, Marconi, Buttaro, Aurelio, Henderson. All. Corini

BARI (4-3-3): Brenno; Pucino (88' Guiebre), Matino, Vicari, Dorval; Maita, Acampora (88' Lulic), Edjouma; Kallon, Puscas (66' Nasti), Ménez (66' Achik). A disp.: Pissardo, Pellegrini, Bellomo, Zuzek. All. Marino

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Costanzo – Trasciatti

IV: Ancora

VAR: Serra

AVAR: Miele

Marcatori: 44' Ranocchia (P), 71' Ceccaroni (P), 80' Segre (P)

Note - ammoniti 26' Acampora (B), 67' Di Francesco (P), 84' Graves (P), 89' Vasic (P). Recupero: 2', 4'