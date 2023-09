Il Bari cade a Parma: Benedyczak firma il 2-1 per i ducali

È arrivata la prima sconfitta in campionato del Bari, battuto 2-1 sul campo del Parma. Decisiva la rete siglata da Benedyczak all'81'.

Subentrato nell'ultimo quarto d'ora di gioco, il polacco ha siglato il definitivo sorpasso per i suoi. Il punteggio era stato sbloccato a favore dei padroni di casa al 15' del primo tempo dal barese Anthony Partipilo, che si scatena quando vede i biancorossi (già 4 le reti contro la sua ex squadra). A inizio ripresa Marco Nasti, era riuscito a pareggiare sfruttando un clamoroso svarione di Chichizola.

Com'era già capitato in altre partite, il Bari è sembrato in affanno nel primo tempo ed è rientrato meglio dopo l'intervallo, alla fine però hanno prevalso la maggiore qualità (in particolare nei cambi) e coesione della squadra di Fabio Pecchia che ha meritatamente festeggiato i tre punti. Il Bari di Michele Mignani, invece, rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria e resta a 8 punti dopo 7 giornate, momentaneamente all'undicesimo posto. Nel prossimo turno, domenica 1° ottobre, al San Nicola arriverà il Como, al momento terza forza della Serie B alle spalle di Parma e Palermo con 13 punti (gli stessi dei rosanero che condividono con i lariani anche l'aver disputato una partita in meno).

Parma-Bari: la cronaca

Partenza a fionda per il Parma, subito al tiro con Hernani dopo 30" dal calcio d'inizio, concusione fuori dallo specchio per il brasiliano. Al 2' i ducali trovano addirittura la via del gol con ?olak, Sacchi però annulla per posizione irregolare di Partipilo all'inizio dell'azione. Il Bari fa grande fatica a varcare la propria metà campo, mentre i gialloblù arrivano con facilità al tiro: all'11' ci prova di nuovo ?olak, Brenno fa sua la sfera in due tempi. Un paio di minuti più tardi è Mihaila a cercare lo spunto personale partendo da sinistra e accentrandosi, la mira però è da rivedere. Il Parma è in completo controllo e al quarto d'ora di gioco passa con Partipilo, bravissimo a chiudere col piattone mancino una triangolazione con Hernani partita dal limite dell'area. Al 21' primo timido tentativo del Bari con un colpo di testa di Nasti su cross dalla sinistra di Ricci che non inquadra lo specchio. L'attaccante scuola Milan ci riprova un paio di minuti iù tardi sul traversone di Dorval, questa volta però il suo colpo di testa è impreciso. Pericoloso il Bari al 27': traversone da destra a cercare Nasti, il pallone finisce ad Aramu che controlla, va via a Estevez e Del Prato e calcia col sinistro da posizione defilata trovando la respinta di Chichizola. Dall'altra parte il Parma si fa nuovamente vivo dalle parti di Brenno ancora con Partipilo, il suo sinistro dal limite però questa volta viene respinto dal portiere biancorosso. Al 35' ci prova Hernani su punizione da lontano, pallone alto non di molto. Nel finale di tempo pressione offensiva del Bari che deve però accontentarsi di andare al riposo in svantaggio di un gol per la rete di Partipilo.

La ripresa si apre senza sostituzioni e con l'immediato pareggio del Bari, frutto di un regalo di Chichizola sfruttato senza indugi da Nasti: rinvio corto del portiere argentino e tiro di prima intenzione a campanile del classe 2003 biancorosso, inutile il tentativo di salvataggio di Circati che può solo vedere il pallone finire in rete per l'1-1. In prossimità dell'ora di gioco tripla sostituzione per Pecchia che prova a scuotere i suoi cambiando Ansaldi, Mihaila e ?olak con Di Chiara, Man e Bonny. Al 60' ancora un colpo di testa di Nasti questa volta sugli sviluppi di un corner, parata di Chichizola. Altro cambio per i crociati al 66': dentro Bernabé per Hernani. Al 70' Bernabé triangola con Partipilo e calcia a tu per tu con Brenno, buona risposta del portiere brasiliano, con la difesa biancorossa che poi si salva in angolo. A poco più di un quarto d'ora dal 90' cambia anche Mignani che manda in campo Diaw e Acampora per Nasti e Koutsoupias. Nel Parma dentro Benedyczak per Partipilo. Pericoloso il Parma sull'asse Di Chiara-Sohm al 76', conclusione dello svizzero da buona posizione, pallone alto. Altra doppia sostituzione per il Bari al 79': dentro Zuzek e Benali per Di Cesare e Maiello. Il Parma preme e all'81' trova il gol del sorpasso con Benedyczak, abile a sfruttare il velo di Bonny e la libertà congessagli da Dorval al momento della conclusione sul traversone dalla destra di Estevez. Il Bari spende l'ultimo cambio all'83' mandando in campo Morachioli per Maita, passando di fatto a uno spregiudicato 4-2-4. Al 90' cross di Morachioli da sinistra, ci prova Diaw di testa, che reclama un corner non concesso dall'arbitro. Grande occasione per pareggiare per il Bari al 93': Vicari colpisce di testa su corner battuto da Aramu, pallone alto di poco.

Parma-Bari 2-1: il tabellino

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Circati, Balogh, Ansaldi (58' Di Chiara); Estevez, Hernani (66' Bernabé); Partipilo (74' Benedyczak), Sohm, Mihaila (57' Man); ?olak (58' Bonny). A disp.: Turk, Corvi, Osorio, Begic, Hainaut, Coulibaly, Zagaritis. All. Pecchia

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare (79' Zuzek), Vicari, Ricci; Koutsoupias (73' Acampora), Maiello (79' Benali), Maita (83' Morachioli); Sibilli, Aramu; Nasti (73' Diaw). A disp.: Farroni, Matino, Bellomo, Achik, Faggi, Edjouma, Frabotta. All. Mignani

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Bresmes - Barone

IV: Crezzini

VAR: Di Paolo

AVAR: Meraviglia

Marcatori: 15' Partipilo (P) 47' Nasti (B), 81' Benedyczak (P)

Note - ammoniti Sibilli (B), Di Cesare (B), Vicari (B), Bonny (P). Recupero: 3', 6'