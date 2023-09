Pisa-Bari 1-1: biancorossi salvati nel finale dall'esordiente Akpa-Chukwu

Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per il Bari, che ha pareggiato 1-1 sul campo del Pisa. La formazione biancorossa ringrazia Hemsley Akpa-Chukwu, classe 2005 all'esordio in Serie B per aver evitato la sconfitta realizzando la rete del pari all'85', dopo che i padroni di casa si erano portati in vantaggio all'11' del primo tempo.

Qualche rammarico per i Galletti, che hanno concesso il primo tempo alla squadra di casa, rientrando negli spogliatoi meritatamente in svantaggio. Musica diversa nella ripresa, quando il Bari ha cercato con maggiore convinzione di far male agli uomini di Aquilani. Alla fine il tecnico biancorosso ha pescato il jolly dalla panchina con l'ex Primavera che era sembrata più una mossa della disperazione.

Si tratta del quarto pareggio in cinque giornate per la squadra di Michele Mignani, momentaneamente al settimo posto in classifica con 7 punti. In attesa che scenda in campo il Parma, in vetta c'è il Venezia con 11 punti. Nel prossimo turno i biancorossi torneranno a giocare al San Nicola (domenica 24 settembre alle 16:15), ospitando il Catanzaro che scenderà in campo domani pomeriggio nel big match contro i ducali.

Pisa-Bari: la cronaca

Partenza aggressiva del Pisa, che esercita da subito un pressing importante, costringendo i biancorossi nella propria metà campo. Rischia il Bari al 7': incertezza con i piedi di Brenno, i toscani provano ad approfittarne ma il tiro di Marin a conclusione dell'azione si perde alto sopra la traversa. All'11' i padroni di casa si portano in vantaggio con un tiro a volo di Beruatto su una respinta corta della difesa biancorossa nel tentativo di allontanare il pallone, conclusione angolata sulla quale Brenno non può far nulla. Il primo tiro del Bari arriva al 21' con un destro fuori bersaglio dell'ex nerazzurro Sibilli che ci riprova anche un paio di minuti più tardi con un'altra conclusione velleitaria dalla lunga distanza. Superata la mezzora di gioco il Pisa perde D'Alessandro, costretto a uscire dopo un contrasto subito qualche minuto prima. Al suo posto Barbieri. Il primo tempo dopo 5' di recupero si chiude con la squadra di Aquilani avanti di un gol.

Nessun cambio per le due squadre dopo l'intervallo. La ripresa inizia con il Bari che prova a imporre il ritmo e il Pisa a cercare di far male in contropiede. Dopo un quarto d'ora prime mosse dalla panchina: fuori Ricci e Maita, dentro i debuttanti in biancorosso Frabotta e Achik (esordio in B per il marocchino). La prima occasione della partita per il Bari arriva al 66' su un bel tiro di Nasti dall'interno dell'area di rigore, tempestiva la risposta di Nicolas che si rifugia in corner. Sul fronte opposto il Pisa prova ad approfittare di una lettura non perfetta della retroguardia barese, ma Mlakar fortunatamente non trova compagni da assistere col suo traversone dal fondo. Altri cambi per i biancorossi: dentro Aramu per Morachioli e Akpa-Chukwu (anche lui alla prima in B) per Nasti. Proprio Akpa-Chukwu all'85' realizza la rete dell'1-1 deviando sotto misura una palla lavorata splendidamente da Dorval. Subito dopo il pari Mignani manda in campo Benali per uno sfinito Acampora. Il libico risulta subito utile facendo beccare il secondo giallo in pochi minuti a Nagy che finisce anzitempo la partita.

Pisa-Bari 1-1: il tabellino

PISA (4-3-3): Nicolas; Calabresi, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Marin, Veloso (61' Nagy), Valoti (75' Esteves); Arena (62' Toure), Moreo (61' Mlakar), D'Alessandro (35' Barbieri). A disp.: Loria, Caracciolo, Vignato, Jureskin, Masucci, De Vitis, Barberis. All. Aquilani

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci (60' Frabotta); Maita (59' Achik), Maiello, Acampora (87' Benali); Sibilli, Morachioli (71' Aramu); Nasti (71' Akpa-Chukwu). A disp.: A disp.: Farroni, Matino, Bellomo, Edjouma, Pucino, Frabotta. All. Mignani

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Cipressa - Yoshikawa

IV: Renzi

VAR: Gariglio

AVAR: Marchetti

Marcatori: 11' Beruatto (P), 86' Akpa-Chukwu (B)

Note - ammoniti Acampora (B), Leverbe (P), Marin (P), Nagy (P). Espulso all'89' Nagy (P) per doppia ammonizione. Recupero: 5', 5'