Promozione Puglia girone A: ecco il programma della diciottesima giornata

Domenica 12 febbraio tornerà il campionato di Promozione, con lo svolgimento della diciottesima giornata. Nel girone A fari puntati sulla Virtus mola capolista, che sarà impegnata sul campo del Real San Giovanni. Continuerà dunque il duello a distanza che vede coinvolta la Nuova Spinazzola (seconda a meno cinque punti), a sua volta pronta a vedersela in casa della Virtus Palese. Per il resto le altre squadre baresi saranno impegnate tutte in trasferta: il Levante Azzurro affronterà il Città di Trani, il Capurso giocherà in casa del Don Uva mentre il Bitritto Norba ha in programma l'ostico impegno contro il Lucera; l'Atletico Acquaviva farà visita alla Nuova Daunia Foggia, infine la Rinascita Rutiglianese andrà a caccia di punti salvezza contro la Virtus San Ferdinando.

Promozione Puglia, il programma della diciottesima giornata del girone A