Promozione Puglia: l'Atletico Acquaviva aggancia il Capurso al primo posto, sorriso per il Bitritto Norba

I rossoblù hanno battuto la Virtus Palese in un vivace derby e raggiunto così i granata, fermati sullo 0-0 dal Troia. Santeramo ko in trasferta, nel girone B colpo esterno per la Virtus Locorotondo