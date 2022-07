Qualità ed inserimenti: Gaetano Vitale è pronto ad arricchire la mediana del Monopoli

Il Monopoli accoglie Gaetano Vitale come volto nuovo per il centrocampo che sarà a disposizione del tecnico Giuseppe Laterza. Il calciatore classe 2001 è stato prelevato a titolo definitivo dalla Salernitana e ha firmato un contratto fino al 2025, come rivelato dal comunicato ufficiale della società biancoverde. Un colpo in prospettiva quelllo messo a segno dal direttore sportivo Alfio Pelliccioni, anche se Vitale ha già dimostrato di essere un calciatore dal rendimento solido.

Il calciatore vanta già delle esperienze di rilievo. La prima in Serie D, dal 2018 al 2020, in forza al Sorrento: 61 le presenze raccolte condite da 5 gol e 5 assist. il suo rendimento attira l'interesse della Salernitana che ne acquista il cartellino girandolo poi in prestito al Foggia; agli ordini del tecnico Marco Marchionni il centrocampista esplode e convince sempre di più, totalizzando 34 presenze, 2 reti e 3 assist. Nella passata stagione invece approda nel girone A della Serie C, al Seregno, e parte titolare in quasi tutte le 32 presenze a referto (1 gol e 2 assist al termine dell'annata).

Centrocampista centrale puro, nel corso della carriera ha giocato anche qualche partita da esterno sinistro. Vitale possiede una buona tecnica di base ed è abile nella fase di palleggio, così come negli inserimenti in area; inoltre è un discreto tiratore. Ha giocato prevalentemente in una mediana a tre, dunque potrebbe essere d'aiuto in caso di utilizzo del 4-3-3, ma anche nel 4-2-3-1 sull'out mancino.