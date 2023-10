Reggiana-Bari 1-1: Di Cesare risponde a Girma, ennesimo pareggio per i biancorossi

Niente da fare per il Bari che deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. La squadra di Mignani ha pareggiato 1-1 sul campo della Reggiana nel match della 9ª giornata di Serie B, collezionando la settima "X" del suo campionato.

Allo stadio Città del Tricolore è stata la formazione di casa a portarsi in vantaggio dopo 10' dal fischio d'inizio con un tiro potente e preciso del giovane Girma, favorito da una disattenzione della difesa biancorossa. Il pareggio è arrivato al 34' grazie a capitan Di Cesare, bravo a capitalizzare la prima occasione di un primo tempo non certo soddisfacente per i suoi.

Poco prima di rientrare negli spogliatoi la Reggiana ha colpito un clamoroso palo con Antiste, mentre nella ripresa - iniziata senza Diaw lasciato a riposo a scopo precauzionale per Matino - i ritmi sono vistosamente calati e non ci sono state particolari occasioni da rete. Neanche i cambi hanno consentito di imprimere una svolta al match che si è chiuso con un punto a testa.

La vittoria continua ad essere una chimera per il Bari che ha ottenuto gli ultimi 3 punti alla fine di agosto contro la Cremonese e che va alla sosta con tanti interrogativi e problemi da risolvere. La classifica vede i biancorossi stabili al dodicesimo posto con 10 punti, appena fuori dalla zona play-off. Alla ripresa al San Nicola (sabato 21 ottobre alle 14:00) arriverà il Modena, settimo con 12 punti, reduce dalla sconfitta in casa con il Palermo.

Reggiana-Bari: la cronaca

La Reggiana passa al 10' con il gol di Girma, servito in profondità da Pettinari e poi, dopo aver puntato Vicari, abile a fulminare Brenno con una conclusione potente. Male il Bari, scoperto dopo aver perso palla sulla trequarti. Al 19' punizione dal limite di Kabashi che va alla battuta col mancino, vola Brenno sul secondo palo a respingere in corner. Il portiere biancorosso è ancora attento al 23' sul sinistro di Kabashi servito da Girma. Nervosismo sulla panchina biancorossa: espulso Campofranco, collaboratore tecnico di Mignani. Minuto 34, improvviso pareggio del Bari al primo tiro in porta: calcio d'angolo repinto corto dalla difesa granata, Maiello riscodella in area pescando Di Cesare, piattone destro a volo del capitano che batte Bardi ristabilendo l'equilibrio. Il pari dà brio ai Galletti che costruiscono una buona opportunità al 36': Diaw entra in area e appoggia per Nasti, il tiro però è debole e trova l'opposizione di Sampirisi. Al 41' volée di Maiello dal limite dell'area, pallone fuori di un paio di metri dallo specchio della porta granata. La squadra di Nesta ha un'altra grande chance al 43': Pieragnolo disegna una parabola perfetta per la testa di Girma che anticipa Vicari ma spedisce alto di poco. Trema la difesa biancorossa che al 43' sale male e lascia Antiste libero di controllare sullo splendido suggerimento di Bianco: il francese si gira e tira, Brenno devia quanto basta per far sbattere il pallone sul palo, poi la sfera viene allontanata. Graziata la squadra di Mignani. Si va al riposo sull'1-1 dopo 2' di recupero.

Dopo l'intervallo il Bari opera il primo cambio: Matino prende il posto di Diaw, sostituito per evitare l'insorgere di un nuovo problema muscolare per l'attaccante, dopo aver avvertito un fastidio al bicipite femorale sinistro. Al 50' subito una grande giocata di Girma a servire Pettinari, bene Brenno in uscita. Al 57' tra le fila biancorosse scocca il momento di Sibilli, inserito al posto di Koutsoupias. Ci riprova la Reggiana al 58': Pieragnolo evita Dorval e appoggia per Girmma che va al tiro, deviazione di Vicari, il pallone arriva poi ad Antiste che calcia a volo fuori bersaglio. Doppio cambio per i padroni di casa al 62': dentro Gondo e Nardi per Pettinari e Crnigoj. Altre due sostituzioni per Mignani al 76': fuori Maiello e Nasti, dentro Benali e Morachioli. Bari ora senza punte di ruolo. All'80' Nesta richiama Girma e Pieragnolo e inserisce Varela e Libutti. Acampora prova il tiro dal limite dell'area, Bardi si rifugia in corner. All'83' dentro Bellomo per Aramu nel Bari. Occasione per la Reggiana all'84' con Varela che serve in profondità Antiste, il francese disturbato da Frabotta calcia ma non inquadra la porta. Ci prova anche Gondo all'89' ma il suo tiro da posizione defilata si perde alto

Reggiana-Bari: il tabellino

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Girma, Bianco, Kabashi (90' Cigarini); Crnigoj (62' Nardi), Antiste; Pettinari (62' Gondo). A disp.: Sposito, Satalino, Lanini, Fiamozzi, Dariva, Szyminski. All. Nesta

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Acampora, Maiello (76' Benali), Koutsoupias (57' Sibilli); Aramu (83' Bellomo); Diaw (46' Matino), Nasti (76' Morachioli). A disp.: Farroni, Achik, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-Chukwu, Ricci. All. Mignani

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Massara - Cortese

IV: Emmanuele

VAR: Meraviglia

AVAR: Abisso

Marcatori: 10' Girma (R), 34' Di Cesare (B)

Note - ammoniti Acampora (B), 39' Kabashi (R), 86' Bianco (R). Recupero: 2', 4'