Reggiana-Bari 1-1, le pagelle: Di Cesare, gol da attaccante. Ancora tanti "violini da accordare"

Nell'ambiente biancorosso c'è delusione dopo il settimo pareggio in nove gare di campionato giocate dal Bari. Anche a Reggio Emilia, contro una Reggiana che sembrava un avversario più alla portata rispetto a quelli fronteggiati nelle ultime uscite, la squadra di Michele Mignani non è riuscita a trovare l'affondo utile a portare a casa i tre punti che mancano ormai dalla seconda giornata.

Ancora una volta l'approccio alla partita dei biancorossi è stato piuttosto molle. Dopo il vantaggio di Girma il Bari ha faticato moltissimo a creare trame di gioco pericolose, pareggiando in maniera episodica grazie allo stoico capitano Di Cesare, mentre nel secondo tempo non è riuscito a rendersi pericoloso, complice anche l'uscita anticipata di Diaw (con l'uscita di Nasti i Galletti hanno chiuso addirittura senza punte).

L'impressione è che la squadra ancora non si possa definire propriamente tale e che stia ancora cercando la sua identità tattica e caratteriale. Ben vengano queste due settimane di sosta per provare nuove soluzioni, recuperare la forma fisica e le motivazioni dopo un avvio altamente al di sotto delle aspettative che non può far felice nessuno

Reggiana-Bari, le pagelle dei Galletti

Brenno 6: Girma lo fulmina dopo 10' con un tiro potente su cui forse avrebbe potuto qualcosa in più ma si riscatta con due belle parate su Kabashi e l'intervento decisivo su Antiste nel finale di primo tempo.

Dorval 5,5: Fuori posizione sul pallone perso da Maiello da cui nasce il gol del vantaggio della Reggiana. Preoccupato, accompagna poco l'azione anche quando avanza in posizione di quinto.

Di Cesare 6,5: Il capitano non tradisce nel momento di maggiore difficoltà e con i suoi in svantaggio s'inventa un gol da attaccante per rimettere in ordine le cose. Tiene botta fino al fischio finale.

Vicari 5,5: Non riesce a chiudere su Girma in occasione dell'1-0, e nel finale di primo tempo lo perde di nuovo su un duello aereo, per fortuna senza conseguenze. Nella ripresa non rischia più nulla.

Frabotta 5: Continua a palesare preoccupanti lacune a livello difensivo come quando tiene in gioco Antiste che per sua fortuna colpisce il palo. Non si vede mai nella metà campo avversaria, sembra ancora indietro sul piano fisico.

Acampora 5: Non è ancora entrato pienamente nelle geometrie della squadra ma anche in questo caso lo scarso impatto sembra dovuto più che altro a una condizione fisica non ottimale.

Maiello 6: Perde un brutto pallone a centrocampo da cui nasce il gol ma si rifà servendo a Di Cesare l'assist per il pari, poi bada soprattutto a far legna. Dal 76' Benali: sv

Koutsoupias 6: Partita con pochi fronzoli per il centrocampista greco, meno nel vivo del gioco ma prezioso nel lavoro senza palla. Dal 57' Sibilli 5,5: Oltre mezz'ora a disposizione per provare a cambiare il match, ma non entra mai in partita.

Aramu 5: Prestazione eccessivamente timida per un giocatore della sua caratura, pare ancora avulso dalla manovra nonostante Mignani gli stia dando fiducia. Dall'83' Bellomo: sv

Diaw 5,5: Non gli arrivano palloni giocabili, allora prova a mettersi a disposizione dei compagni. Resta negli spogliatoi a scopo precauzionale per un affaticamento al bicipite. Dal 46' Matino 6: Rispolverato (è solo la 4ª presenza in biancorosso da gennaio) nel giorno del suo compleanno quando il tecnico decide di cambiare assetto, lui si regala una prestazione senza sbavature.

Nasti 5: Prima gara in coppia con Diaw, prima prestazione in cui fatica davvero a trovare spunti. A referto solo un tiro ciabattato da buona posizione. Dal 76' Morachioli: sv

Mignani 5,5: Non sa ancora quale volto abbia veramente la sua squadra. L'approccio alla partita è ancora una volta troppo blando, quasi svagato, e i suoi faticano a trovarsi. Dopo l'1-1 argina le incursioni avversarie cambiando modulo ma di fatto nella ripresa rinuncia ad essere pericoloso e deve accontentarsi dell'ennesimo pareggio. Sperava di arrivare alla sosta con qualche nube in meno all'orizzonte, invece, dovrà cercare di ottimizzare queste due settimane di lavoro per allineare la condizione fisica dei suoi e individuare l'assetto tattico migliore.

Reggiana-Bari 1-1: pagelle e tabellino

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi 6; Sampirisi 6, Rozzio 6, Marcandalli 6, Pieragnolo 6,5; Girma 7,5, Bianco 6,5, Kabashi 6 (90' Cigarini sv); Crnigoj 6 (62' Nardi 6), Antiste 5,5; Pettinari 5 (62' Gondo 5,5). A disp.: Sposito, Satalino, Lanini, Fiamozzi, Da Riva, Szyminski. All. Nesta

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Acampora, Maiello (76' Benali), Koutsoupias (57' Sibilli); Aramu (83' Bellomo); Diaw (46' Matino), Nasti (76' Morachioli). A disp.: Farroni, Achik, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-Chukwu, Ricci. All. Mignani

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Massara - Cortese

IV: Emmanuele

VAR: Meraviglia

AVAR: Abisso

Marcatori: 10' Girma (R), 34' Di Cesare (B)

Note - ammoniti Acampora (B), 39' Kabashi (R), 86' Bianco (R). Recupero: 2', 4'