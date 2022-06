Samuele Cubaj farà parte della prima squadra del Borgorosso Molfetta

Il Borgorosso Molfetta continua a lavorare alla costruzione della rosa in vista del campionato di Eccellenza 2022/2023. Dopo aver confermato diversi giocatori che resteranno a disposizione del tecnico Angelo Carlucci, il club biancorosso ha reso noto che l'attaccante Samuele farà parte della prima squadra: il classe 2004, è reduce da un buon torneo giocato con la formazione Juniores.

Borgorosso Molfetta, Cubaj in prima squadra: il comunicato

