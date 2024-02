Derby pugliese Foggia-Monopoli: vietata la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Bari

Al delicato derby pugliese tra Foggia e Monopoli, che si giocherà giovedì 15 febbraio allo stadio Zaccheria (ore 20:45) non potranno assistere i residenti della provincia di Bari. Questa la decisione in vista della partita che vedrà coinvolte due formazioni attualmente nelle zone calde della classifica: i biancoverdi sono reduci dalle sconfitte maturate allo stadio Veneziani contro Avellino e Juve Stabia, presidiando il diciassettesimo posto a quota 23 punti in classifica (tre in meno dei satanelli).

Questo il comunicato emanato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali: "In riferimento alla gara Foggia – Monopoli, valida per la 26esima giornata del campionato Serie C Now e in programma allo stadio Pino Zaccheria di Foggia giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 20,45, si comunica che alla SS Monopoli 1966 è stato notificato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari".