Il Monopoli lotta ma cade in nove contro la Juve Stabia: al Veneziani finisce 3-1

Serie C Girone C

Il Monopoli viene rimontato dalla capolista Juve Stabia, terminando la partita in nove uomini a causa di due espulsioni. Allo stadio Veneziani gli uomini guidati da Roberto Taurino (assente oggi per squalifica) sono stati sconfitti per 3-1, risultato che ha sancito di fatto il secondo ko consecutivo.

Al 40' i biancoverdi sono andati in vantaggio: Baldi ha commesso fallo su Bulevardi, con l'arbitro che ha assegnato un calcio di rigore trasformato da Borello; a fine primo tempo tuttavia i padroni di casa hanno perso Hamlili, espulso per un duro intervento su Romeo. La gara così è cambiata e al 51' i campani hanno paraggiato i conti con il tiro-cross di Piovanello, per poi ribaltare il risultato grazie al sigillo di Adorante che ha insaccato il pallone a seguito di un errore difensivo avversario. La partita si è complicata ulteriormente per i padroni di casa poco dopo, al 69', a causa dell'espulsione diretta di De Risio che ha preceduto il tris di Piovanello al 94'. Il Monopoli è rimasto fermo al 94'.

Monopoli-Juve Stabia, il tabellino

Reti: 40′ rig. Borello(M); 6’st e 49’st Piovanello, 20’st Adorante(J)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-2-1): Gelmi; Berman, Bizzotto, Ferrini(16’st Barlocco); Viteritti, Hamlili, De Risio, La Valdera(16’st Vitale); Borello(28’st Ardizzone), Bulevardi(16’st De Paoli); Tommasini(28’st Iaccarino). All.: Anaclerio (Taurino squal.). A disp.: Dalmasso, Sibilano; Anglileri, Sosa, Cristallo, Simone, Arioli, Grandolfo.

S.S. JUVE STABIA (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi(39’st Meli), Leone, Romeo(1’st Piovanello); Mosti(39’st Pierobon); Piscopo, Adorante. All.: Pagliuca. A disp.: Esposito, Signorini; La Rosa, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Andreoni, Picardi, Marranzino, Stanga.

Arbitro: Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Assistenti: Giorgio Ravera della sezione di Lodi e Giovanni Dell’Orco della sezione di Policoro. Quarto ufficiale: Gabriele Zangara della sezione di Catanzaro.

Ammoniti: Ferrini, Viteritti(M); Romeo(J). Espulsi: 44′ Hamlili, 24’st De Risio(M); 41′ Pagliuca(J).

Note: Recupero 2’ p.t., 5’ s.t.; angoli 3-1. Divisa verde mimetica per il Monopoli, bianca per la Juve Stabia. Spettatori – di cui 1356 abbonati e 500 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli